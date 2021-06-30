إيطاليا : الحكومة تمرر مرسوم جديد ينظم تسريح العمال

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - من المقرر أن توافق حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الأربعاء على مرسوم جديد ينظم تسريح العمال بعد التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية وجمعيات الأعمال بشأن النظام الذي سيبدأ عندما ينتهي الحظر المرتبط بـ COVID-19 على الإقالات يوم الخميس.



وبموجب الاتفاقية ، لن تتمكن الشركات من فصل العمال إلا بعد استنفاد جميع أموال الإجازة المتاحة لشركة CIG.



بدت الحكومة عازمة في البداية على تمديد الحظر المفروض على الفصل من العمل ، ولكن فقط لبعض القطاعات التي تعتبر ضعيفة ، مثل المنسوجات.



من ناحية أخرى ، كانت النقابات العمالية تضغط بشدة من أجل تمديد الحظر الشامل حتى أكتوبر ، محذرة من خطر حدوث إقالات هائلة.



(أنسامد).



