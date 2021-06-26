دراجي:متغير دلتا من كورونا يثير حالة عدم اليقين بشأن التعافي

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - صرح رئيس الوزراء ماريو دراجي في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي الجمعة أن "الوباء لم ينته ولم نخرج منه بعد ولا يزال يتعين مواجهته بالعزم والاهتمام واليقظة".



وقال دراجي في مواجهة التهديد المتزايد لمتغير دلتا من فيروس كورونا إن هناك حاجة إلى مزيد من اللقاحات والاختبار والتعقب، وأن متغير دلتا يثير عدم اليقين بشأن الانتعاش.



وتابع دراجي: "هناك حاجة إلى تعزيز أو ربما إصلاح الوكالة الأوروبية للأدوية EMA ".



وحول اللقاحات ، قال: "كان النقد هو أن سبوتنيك لم ينجح في الحصول على موافقة الوكالة وربما لن ينجح أبدا. اللقاح الصيني ليس مناسبا لمواجهة الوباء". (أنسامد).



