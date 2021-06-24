دراجي أمام مجلس النواب : إنتعاش إيطاليا سيستمر

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - قال رئيس الوزراء ماريو دراجي أمام مجلس النواب يوم أمس الأربعاء إنه يمكن لإيطاليا أن تتطلع إلى فترة من النمو القوي بعد الزلزال الاقتصادي الناجم عن جائحة COVID-19.



وأضاف دراجي "الوضع الاقتصادي في أوروبا وإيطاليا يتحسن بشكل كبير.وفقا لتوقعات المفوضية الأوروبية ، ستنمو إيطاليا بنسبة 4.2٪ و 4.4٪ في عامي 2021 و 2022 على التوالي ، مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي. "تخبرنا العديد من المؤشرات أن الانتعاش ربما يكون أكثر استدامة" مؤكدا "باختصار ، الثقة تعود".



وأشار إن التحول في التوقعات قد تحقق بفضل سرعة حملة التطعيم ضد COVID-19.



وأضاف دراجي: "هدفنا هو التغلب على النمو الهزيل الذي سجلته إيطاليا قبل الوباء بطريقة دائمة ومستدامة. خلال الوباء استخدمنا موارد كبيرة لحماية القدرة الإنتاجية لاقتصادنا."الآن يجب أن نتأكد من أن الطلب الكلي قادر على تلبية هذه المستويات من العرض".



وقال رئيس مجلس الوزراء إن النمو الأقوى سيجعل من الممكن "خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ، والتي زادت كثيرا خلال الوباء". مشيرا إنه "من المهم بشكل أساسي الحفاظ على سياسة ميزانية موسعة على المستوى الأوروبي في الأشهر المقبلة".



وقال إن التفشي المحتمل لمتغيرات جديدة من فيروس كورونا كان من بين المخاطر السلبية وإن أحد هذه المخاطر يتعلق "بالتماسك الاجتماعي والاستدامة البيئية".



واشار إن "الفترات الأخيرة من التعافي من الأزمات غالبا ما كانت في صالح بعض شرائح السكان فقط ، ومعاقبة الأقل ثراء ، من الشابات ، والنساء"، مضيفا أنه يجب أن " ننفذ سياسات عمل فعالة وفعالة لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى التدريب للعثور على وظيفة جديدة".



(أنسامد).



