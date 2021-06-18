وفاة أسطورة يوفنتوس جيامبييرو بونيبرتي
ماتاريلا للرئيس التونسي : قضية المهاجرين تعني الأمن والتنمية
الشامسي: الإمارات تمكنت من الريادة في التنافسية العالمية
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية في المنطقة البيضاء: أول سائحين في مدينة البحيرات
كوفيد - 19 :ثلثي ايطاليا يتحول الي اللون الابيض
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس