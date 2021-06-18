وفاة أسطورة يوفنتوس جيامبييرو بونيبرتي

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - أعلنت أسرة جيامبييرو بونيبرتي أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم والرئيس الفخري للنادي وفاته عن عمر ناهز 92 عاما بسبب أزمة قلبية.



وأشاد نادي يوفنتوس في موقعه على شبكة الإنترنت باسطورته بونيبرتي، قائلا إنه شخصية لا تُنسى كرست حياتها للنادي.



وأضاف : مع توليه القيادة (كرئيس للنادي)، أصبح يوفنتوس ذائع الصيت في أوروبا وعلى مستوى العالم.



سجل بونيبرتي 178 هدفًا في 443 مباراة لعبها مع يوفنتوس، ناديه الوحيد ، بين عامي 1946 و 1961، وفاز معه بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي خمس مرات وبكأس إيطاليا مرتين.



وشارك بونيبرتي مع المنتخب الإيطالي في 38 مناسبة وتمكن من تسجيل 8 أهداف خلال مسيرته الدولية. (أنسامد).



