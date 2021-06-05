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سالفيني وبرلسكوني في محادثات حول اتحاد يمين -الوسط
يريد سالفيني هيكلا جديدا لمصلحة إيطاليا
    (أنسامد) - يونيو 5 - روما - قالت مصادر الرابطة League إن ماتيو سالفيني زعيم الرابطة ورئيس الوزراء السابق وزعيم فورزا إيطاليا FI سيلفيو برلسكوني أجروا محادثة هاتفية يوم الجمعة للحديث عن فكرة تحويل تحالفهم إلى اتحاد رسمي.

    وأضافت المصادر إن المكالمة كانت ودية وإيجابية "وأننا "نريد أن نبني من أجل مصلحة إيطاليا".

    أصيب برلسكوني ، 84 عاما ، بمرض خطير في الأشهر الأخيرة بعد نوبة سيئة من COVID19 العام الماضي.

    على عكس فورزا إيطاليا والرابطة ، فإن المجموعة الكبيرة الأخرى من يمين الوسط ، حزب Giorgia Meloni's Brothers of Italy (FdI) ، لا تدعم حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي للوحدة الوطنية. وقالت أمس الجمعة إنها لن تنضم إلى الاتحاد المطروح. (أنسامد).

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