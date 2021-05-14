انخفاض معدلات إنتشار كورونا في إيطاليا

(أنسامد) - مايو 14 - روما - انخفض معدل انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 0.86 مقارنة بـ0.89 في الاسبوع الماضي، وفقًا لتقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة والمعهد العالي للصحة.



انخفض معدل الإصابة في هذا الأسبوع إلى 96 حالة لكل 100.000 نسمة، مقارنة بـ 123 حالة لكل 100.000 نسمة الأسبوع الماضي.



لم يتم تصنيف أي منطقة في إيطاليا على أنها عالية المخاطر فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، كما أن نسبة أماكن العناية المركزة التي يشغلها المرضى المصابين بفيروس كورونا تتجاوز المستويات الحرجة البالغة 30% في ثلاث مقاطعات فقط.



نتيجة لتحسن مؤشرات انتشار كورونا، من المرجح أن تصنف الحكومة إيطاليا بأكملها على أنها منطقة صفراء متوسطة الخطورة في النظام الوطني للقيود المرتبطة بالفيروس. (أنسامد).



