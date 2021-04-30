ليبيا :السفارة الأمريكية تطالب بفتح الطريق الساحلي بشكل فوري

(أنسامد) - أبريل 30 - روما - أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم / الجمعة / دعمها الكامل لبيان اللجنة العسكرية 5+5 ودعوتها لفتح الطريق الساحلي بشكل فوري.



وأوضحت السفارة في تغريدة في صفحتها بموقع "تويتر" أن الولايات المتحدة تدعم، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقوة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 و دعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور.



وأضافت أن إعادة فتح الطريق يمثل خطوة أساسية للتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار وهي بمثابة رابط حيوي للتجارة وطريق إمداد ضروري لعناصر مثل اللقاحات والوقود التي يستفيد منها جميع الليبيين. (أنسامد).



