مهاجرون:إيطاليا والمفوضية السامية يؤيدون الممرات الإنسانية
وزيرة الداخلية الإيطالية :"نعزز المبادرات المشتركة في الضيافة"
وفد تركي إلى مصر خلال أيام.. ولقاء بين وزيري الخارجية
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية
بصاروخين باليستيين وطائرات مفخخة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
باتريك زكي ، مجلس الشيوخ يوافق على منحه الجنسية الإيطالية
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح
مخطوطات رفيعة لتعايش ثقافة القرون الوسطى ، وفن منمنمات عصر النهضة مع فن الجنة في القرن السابع عشر
ايطاليا:مظاهرات ضد العنف الهيكلي والاستقلال الاقتصادي أمام وزارة الاقتصاد
ايطاليا..اعادة فتح المقاهي و المطاعم و البارات