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مهاجرون:إيطاليا والمفوضية السامية يؤيدون الممرات الإنسانية
وزيرة الداخلية الإيطالية :"نعزز المبادرات المشتركة في الضيافة"
    (أنسامد) - أبريل 15 - روما - أعربت وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس عن استعدادها لتكثيف مبادرات الاستقبال المشتركة للاجئين .

    جاءت هذه التصريحات بمناسبة زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فيليبو غراندي ، إلى إيطاليا .

    وأكد الطرفان "نحن نعزز المبادرات المشتركة في الضيافة "، مع إشارة خاصة إلى الممرات الإنسانية. (أنسامد).

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