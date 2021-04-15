مهاجرون:إيطاليا والمفوضية السامية يؤيدون الممرات الإنسانية

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - أعربت وزيرة الداخلية لوسيانا لامورجيس عن استعدادها لتكثيف مبادرات الاستقبال المشتركة للاجئين .



جاءت هذه التصريحات بمناسبة زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فيليبو غراندي ، إلى إيطاليا .



وأكد الطرفان "نحن نعزز المبادرات المشتركة في الضيافة "، مع إشارة خاصة إلى الممرات الإنسانية. (أنسامد).



