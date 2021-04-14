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ايطاليا-كوفيد: 13447 حالة جديدة ، 476 وفاة
    (أنسامد) - أبريل 14 - روما - اعلنت وزارة الصحة الايطالية عن اكتشاف 13447 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،بالاضافة الي 476 حالة وفاة بسبب الفيروس.

    ويقارن ذلك مع 9789 حالة جديدة و 358 وفاة يوم الاثنين الماضي .

    وقالت الوزارة انه تم إجراء حوالي 304.990 اختبارًا إضافيًا ، مقارنة بـ 190.635 يوم الاثنين. مؤكدة انخفاض معدل الإيجابية بنسبة 0.7٪ من 5.1٪ إلى 4.4٪.

    وانخفضت حالات الدخول الي العناية المركزة بمقدار 67 حالة ، وانخفض عدد حالات الدخول إلى المستشفيات بمقدار 377 حالة.

    وبلغ عدد الحالات منذ بداية الوباء الآن 3،793،033 ، وعدد الوفيات 115،088. (أنسامد).

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