دي مايو إلى واشنطن لبحث اللقاحات ، ليبيا ومجموعة العشرين

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - ′يصل وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الي واشنطن في زيارة رسمية الي الولايات المتحدة الامريكية تستغرق يومين .



ستتركز المحادثات حول العلاقات الثنائية الممتازة والتعاون بشأن اللقاحات والتعافي بعد كوفيد ، و الوضع في ليبيا والمسائل الدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك مثل رئاسة ايطاليا لمجموعة العشرين والشراكة المشتركة لمؤتمر COP24 .



في بيان لهابمناسبة الذكري 160 للعلاقات الدبلوماسية الايطالية الامريكية قالت وزارة الخارجية الامريكية ان دي مايو سيلتقي مع كبار المسئولين الامريكيين بالاضافة الي شخصيات بارزة من المجتمع المدني الامريكي . (أنسامد).



