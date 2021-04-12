دي مايو إلى واشنطن لبحث اللقاحات ، ليبيا ومجموعة العشرين

(أنسامد) - أبريل 12 - روما - ′يصل وزير الخارجية الايطالي
لويجي دي مايو اليوم الي واشنطن في زيارة رسمية الي الولايات
المتحدة الامريكية تستغرق يومين .
ستتركز المحادثات حول العلاقات الثنائية الممتازة والتعاون بشأن
اللقاحات والتعافي بعد كوفيد ، و الوضع في ليبيا والمسائل الدولية
الرئيسية ذات الاهتمام المشترك مثل رئاسة ايطاليا لمجموعة العشرين
والشراكة المشتركة لمؤتمر COP24 .
في بيان لهابمناسبة الذكري 160 للعلاقات الدبلوماسية الايطالية
الامريكية قالت وزارة الخارجية الامريكية ان دي مايو سيلتقي مع
كبار المسئولين الامريكيين بالاضافة الي شخصيات بارزة من المجتمع
المدني الامريكي . (أنسامد).