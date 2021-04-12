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دي مايو إلى واشنطن لبحث اللقاحات ، ليبيا ومجموعة العشرين
    (أنسامد) - أبريل 12 - روما - ′يصل وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الي واشنطن في زيارة رسمية الي الولايات المتحدة الامريكية تستغرق يومين .

    ستتركز المحادثات حول العلاقات الثنائية الممتازة والتعاون بشأن اللقاحات والتعافي بعد كوفيد ، و الوضع في ليبيا والمسائل الدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك مثل رئاسة ايطاليا لمجموعة العشرين والشراكة المشتركة لمؤتمر COP24 .

    في بيان لهابمناسبة الذكري 160 للعلاقات الدبلوماسية الايطالية الامريكية قالت وزارة الخارجية الامريكية ان دي مايو سيلتقي مع كبار المسئولين الامريكيين بالاضافة الي شخصيات بارزة من المجتمع المدني الامريكي . (أنسامد).

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