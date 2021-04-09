ماتاريلا يرسل برقية تعزية في وفاة الأمير فيليب

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - بعث الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، رسالة تعزية إلى المملكة المتحدة في وفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرة وزوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.



وقال سيرجيو ماتاريلا في رسالة التعزية : فور سماعي نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، أمير إدنبرة، أود أن أتقدم إلى جلالة الملكة والعائلة المالكة وجميع مواطني المملكة المتحدة بخالص التعازي نيابة عن الجمهورية الإيطالية وأصالة عن نفسي.



وأضاف : إن ذكرى هذه الشخصية التي قدمت خدمتها على مدار أكثر من سبعين عامًا للتاج والمملكة المتحدة بتفانٍ نموذجي ما زالت حية لدى العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.



ونوه ماتاريلا أنه بمناسبة زيارته لإيطاليا، أظهر الأمير فيليب دائما صداقة مخلصة تجاه الشعب الإيطالي، والذي كان يعتز به بامتنان لإعجابه العميق بالتراث الفني والثقافي لبلدنا الجميل. (أنسامد).



