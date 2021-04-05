ايطاليا-كورونا : نحو 18 الف اصابة جديدة

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - اعلنت وزارة الصحة الايطالية عن
اكتشاف 18025 حالة إيجابيًة لفيروس كورونا في إيطاليا خلال الـ 24
ساعة الماضية مقابل 21261 يوم السبت .
من ناحية أخرى اشارت الوزارة الي وفاة 326 شخص في يوم واحد مقارنة
بيوم السبت حيث تم تسجيل 376 وفاة .
كما
تم إجراء 250،933 مسحة جزيئية ومستضدية. كان هناك 359214 اختبارا
يوم السبت. وارتفع معدل الحالات الإيجابية إلى 7.1٪ ، وكان يوم
السبت 5.9٪.
منذ بداية حالة الطوارئ ، وصل عدد المتعافين من كوفيد أو الذين
خرجوا من المستشفى إلى ثلاثة ملايين. إنهم بالضبط 2،988،199
(+13،511 في آخر 24 ساعة). وفي المجموع ، بلغ عدد الإصابات منذ
بداية الوباء 3668264 حالة وفاة 111030 حالة. حاليا إيجابية هي
569035 (مقارنة بالسبت +4،180) ، في العزلة المنزلية هناك 536،900
شخص (+4،248). (أنسامد).