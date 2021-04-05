ايطاليا-كورونا : نحو 18 الف اصابة جديدة

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - اعلنت وزارة الصحة الايطالية عن اكتشاف 18025 حالة إيجابيًة لفيروس كورونا في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 21261 يوم السبت .



من ناحية أخرى اشارت الوزارة الي وفاة 326 شخص في يوم واحد مقارنة بيوم السبت حيث تم تسجيل 376 وفاة .



كما تم إجراء 250،933 مسحة جزيئية ومستضدية. كان هناك 359214 اختبارا يوم السبت. وارتفع معدل الحالات الإيجابية إلى 7.1٪ ، وكان يوم السبت 5.9٪.



منذ بداية حالة الطوارئ ، وصل عدد المتعافين من كوفيد أو الذين خرجوا من المستشفى إلى ثلاثة ملايين. إنهم بالضبط 2،988،199 (+13،511 في آخر 24 ساعة). وفي المجموع ، بلغ عدد الإصابات منذ بداية الوباء 3668264 حالة وفاة 111030 حالة. حاليا إيجابية هي 569035 (مقارنة بالسبت +4،180) ، في العزلة المنزلية هناك 536،900 شخص (+4،248). (أنسامد).



