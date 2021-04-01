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إيطاليا تطرد دبلوماسيين اثنين يعملان في سفارة روسيا
بعد كشف عملية "تجسس"
    (أنسامد) - أبريل 1 - روما - طردت إيطاليا اثنين من الدبلوماسيين في السفارة الروسية في روما بعد اعتقال ضابط في البحرية الإيطالية "متلبسا بتسليم وثائق سرية لمسؤول عسكري روسي في قضية تجسس أثارت غضب روما.

    وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن ذلك أمر خطير جدا.

    وقالت روسيا إنها سترد بالمثل.

    قالت الشرطة الإيطالية إن ضابطا في القوات البحرية اعتُقل أثناء قيامه بتسليم وثائق سرية لمسؤول عسكري روسي.

    اعتقلت الشرطة العسكرية الرجلين للاشتباه في ارتكابهم جرائم خطيرة تتعلق بالتجسس وأمن الدولة. (أنسامد).

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