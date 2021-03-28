كوفيد-ايطاليا : 19611إصابة ، 297 ضحية

(أنسامد) - مارس 28 - روما - اعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف 19611 حالة إيجابيًاة لفيروس كورونا في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصبح المجموع 3532.057. مقارنة بالأمس حث تم تسجيل 23839 حالة.



وبحسب معطيات وزارة الصحة فقد بلغ عدد ضحايا اليوم الواحد 297 ضحية (380 أمس) ليصبح المجموع 107،933 ضحية منذ بداية انتشار الوباء.



حتى الآن ، يوجد في إيطاليا 573235 إيجابيًا حاليًا ، بزيادة 1.357 عن الأمس. منذ بداية الوباء ، تم شفاء 2850889 شخصًا وخرجوا من المستشفى ، بزيادة قدرها 17950 شخصًا في الـ 24 ساعة الماضية.



و اكدت الوزارة ان هناك 3679 مريضا في العناية المركزة لـ Covid في إيطاليا ،كما تم سجيل 28701 شخصًا إلى المستشفيات في الأجنحة العادية ، بزيادة قدرها 80 وحدة مقارنة بالأم (أنسامد).



