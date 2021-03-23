ليبيا: دي مايو ووزير الخارجية الأمريكي يناقشان الملف الليبي

(أنسامد) - مارس 23 - روما - تصدر الملف الليبي اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي، توني بلينكن، خلال مناقشات دارت بينهما على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو، في العاصمة البلجيكية، بروكسل.



ووصل دي مايو صباح اليوم، الثلاثاء، إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو. وعلى هامش الاجتماع، أجرى دي مايو مباحثات لمدة ساعة مع نظيره الأمريكي.



وناقش الوزيران العلاقات الأمريكية الإيطالية والملف الليبي، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو. (أنسامد).



