ايطاليا/كوفيد : ثبات متوسط الإنتشار عند 1.16

(أنسامد) - مارس 20 - روما - قالت مصادر يوم الجمعة ، إن متوسط إنتشار فيروس كورونا COVID-19 Rt الإيطالي كان ثابتا عند 1.16 في أحدث تقرير أسبوعي لمراقبة فيروس كورونا لوزارة الصحة ومعهد الصحة العالي (ISS) ، كما هو الحال في تقرير الأسبوع الماضي. يشير رقم Rt فوق 1 إلى أن الوباء آخذ في التوسع.



كان متوسط Rt على مستوى البلاد في اتجاه تصاعدي لعدة أسابيع ، مع ارتفاع العدوى مع انتشار المزيد من المتغيرات المعدية لـ COVID-19 ، وخاصة البريطاني.



ذكر أحدث تقرير للمراقبة أن الضغط على الخدمات الصحية قد ازداد بشكل حاد.



وقالت إن نسبة أسرة العناية المركزة التي يشغلها مرضى COVID-19 ارتفعت إلى 36٪ في الفترة من 12 إلى 18 مارس ، ارتفاعا من 31٪ في الأسبوع السابق وأعلى بكثير من العتبة الحرجة البالغة 30٪.



وأضافت إن 13 من أصل 21 منطقة / مقاطعة ذاتية الحكم في إيطاليا كانت أعلى من 30٪ . (أنسامد).



