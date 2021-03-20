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ايطاليا/كوفيد : ثبات متوسط الإنتشار عند 1.16
    (أنسامد) - مارس 20 - روما - قالت مصادر يوم الجمعة ، إن متوسط إنتشار فيروس كورونا COVID-19 Rt الإيطالي كان ثابتا عند 1.16 في أحدث تقرير أسبوعي لمراقبة فيروس كورونا لوزارة الصحة ومعهد الصحة العالي (ISS) ، كما هو الحال في تقرير الأسبوع الماضي. يشير رقم Rt فوق 1 إلى أن الوباء آخذ في التوسع.

    كان متوسط Rt على مستوى البلاد في اتجاه تصاعدي لعدة أسابيع ، مع ارتفاع العدوى مع انتشار المزيد من المتغيرات المعدية لـ COVID-19 ، وخاصة البريطاني.

    ذكر أحدث تقرير للمراقبة أن الضغط على الخدمات الصحية قد ازداد بشكل حاد.

    وقالت إن نسبة أسرة العناية المركزة التي يشغلها مرضى COVID-19 ارتفعت إلى 36٪ في الفترة من 12 إلى 18 مارس ، ارتفاعا من 31٪ في الأسبوع السابق وأعلى بكثير من العتبة الحرجة البالغة 30٪.

    وأضافت إن 13 من أصل 21 منطقة / مقاطعة ذاتية الحكم في إيطاليا كانت أعلى من 30٪ . (أنسامد).

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