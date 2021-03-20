ايطاليا/كوفيد : ثبات متوسط الإنتشار عند 1.16

(أنسامد) - مارس 20 - روما - قالت مصادر يوم الجمعة ، إن متوسط
إنتشار فيروس كورونا COVID-19 Rt الإيطالي كان ثابتا عند 1.16 في
أحدث تقرير أسبوعي لمراقبة فيروس كورونا لوزارة الصحة ومعهد الصحة
العالي (ISS) ، كما هو الحال في تقرير الأسبوع الماضي. يشير رقم
Rt فوق 1 إلى أن الوباء آخذ في التوسع.
كان متوسط Rt على مستوى البلاد في اتجاه تصاعدي لعدة أسابيع ، مع
ارتفاع العدوى مع انتشار المزيد من المتغيرات المعدية لـ COVID-19
، وخاصة البريطاني.
ذكر أحدث تقرير للمراقبة أن الضغط على الخدمات الصحية قد ازداد
بشكل حاد.
وقالت إن نسبة أسرة العناية المركزة التي يشغلها مرضى COVID-19
ارتفعت إلى 36٪ في الفترة من 12 إلى 18 مارس ، ارتفاعا من 31٪ في
الأسبوع السابق وأعلى بكثير من العتبة الحرجة البالغة 30٪.
وأضافت إن 13 من أصل 21 منطقة / مقاطعة ذاتية الحكم في إيطاليا
كانت أعلى من 30٪ . (أنسامد).