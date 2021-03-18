وزير الصحة سبيرانزا : حملة التطعيم تمضي قدما بكامل قوتها

(أنسامد) - مارس 18 - روما - قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن حملة التطعيم ضد COVID-19 الإيطالية من المقرر أن تمضي قدما بكامل قوتها مع توقع أن تواصل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) دعم ضربة أسترا زينيكا.



أوقفت إيطاليا وعدة دول أخرى استخدام لقاح AstraZeneca لفيروس كورونا ، في انتظار تجديد الدعم من EMA ، وسط مخاوف من وجود روابط محتملة بجلطات الدم.



وقال اسبيرانزا في جلسة مشتركة للجنتي الشؤون الاجتماعية في مجلسي النواب والشيوخ إن "الحكومة الإيطالية تعتبر اللقاحات مفتاح إنهاء هذه الفترة". "ما حدث لا ينال من إيماننا. "لذا فإن حملة التطعيم الخاصة بنا تمضي قدما ويجب أن تتسارع والأمل هو أن الرد (النهائي) من EMA سيأتي غدا.



وأضاف الوزير "لدينا أقصى درجات الإيمان ونطالب بأقصى درجات الأمان" مشيرا أن الحكومة تعمل على إشراك الصيدليات والممرضات في إيطاليا في حملة التطعيم. (أنسامد).



