دراجي: يجب توخي أقصى درجات الحذر وسط موجة جديدة من الكورونا

(أنسامد) - مارس 13 - روما - قال رئيس الوزراء ماريو دراجي يوم الجمعة إن الحد الأقصى من الحذر مطلوب بعد أن شددت حكومته القيود المرتبطة بـ COVID-19 بسبب الزيادة الحادة في العدوى في إيطاليا.



وأضاف دراجي أثناء زيارته لمركز تطعيم COVID-19 في مركز فيوميتشينو بالقرب من روما. : "لسوء الحظ ، بعد عام واحد من بدء حالة الطوارئ ، هناك موجة جديدة من العدوى".



وأشار "في الأسبوع الماضي ، كان هناك أكثر من 150 ألف إصابة ، مقارنة بـ 131 ألف في الأسبوع السابق ، بزيادة تقارب 5000 شخص في المستشفيات و 600 في العناية المركزة.هذا الرقم يعني أنه يجب علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر للحد من عدد الوفيات ووقف تشبع المرافق الصحية".



من المقرر أن يتم تصنيف معظم إيطاليا على أنها منطقة حمراء لـ COViD الأسبوع المقبل ، مما يعني أنه يجب إغلاق المتاجر غير الأساسية ، وستكون الحانات والمطاعم قادرة فقط على تقديم خدمات الوجبات السريعة وسيحصل الطلاب على دروس عبر التعلم عن بعد في هذه المناطق.



وقال دراجي "قبل أيام قليلة شكرت الشعب الإيطالي على صبره اللامحدود". "إنني أدرك أن إجراءات اليوم ستكون لها عواقب على تعليم أطفالنا ، وعلى الاقتصاد والحالة النفسية لنا جميعًا.



واضاف "انها ضرورية لتجنب تدهور الوضع الذي يجعل اتخاذ تدابير اكثر صرامة حتميا.



"لكن هذه الإجراءات يرافقها دعم الحكومة للأسر والشركات وتسريع حملة التطعيم التي تمنحنا بمفردها الأمل في الخروج من الوباء".



وذكر دراجي إن التطعيمات لن تتم في المستشفيات فحسب "ولكن أيضا في الشركات وفي الصالات الرياضية وفي مواقف السيارات مثل هذا الموجود في فيوميتشينو، مشيرا أن "في إيطاليا تم بالفعل تشغيل 1694 موقعا للتلقيح الثابت وسيتم تحديد مواقع أخرى". (أنسامد).



