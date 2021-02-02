ايطاليا:فيكو يقدم لماتاريلا نتائج محادثاته مع الاحزاب

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - يقدم اليوم رئيس مجلس النواب الايطالي روبرتو فيكو الي رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا تقريرا حول محادثاته مع الأطراف المتحالفة في دعم حكومة جوزيبي كونتي لمعرفة ما إذا كان من الممكن الاتفاق على برنامج لتشكيل حكومة جديدة.



كان كونتي قد استقال من منصبه كرئيس للوزراء الأسبوع الماضي ، على الرغم من أنه لا يزال على رأس الحكومة لتسيير الاعمال اليومية ، بعد أن أثار حزب إيطاليا فيفا (لسابق لرئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي أزمة بسحب دعمه للسلطة التنفيذية.



سلم الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم الجمعة فيكو تفويضًا لمعرفة ما إذا كان من الممكن لشركاء التحالف السابقين تصحيح الأمور.



بعد الاجتماع مع الأطراف الفردية في عطلة نهاية الأسبوع ، أعلن فيكو أنه من الممكن لهم الاجتماع جميعًا لإجراء محادثات تقنية حول تشكيل حكومي جديد محتمل. (أنسامد).

