ايطالي:كونتي يناشد مجلس النواب دعم حكومته

(أنسامد) - يناير 18 - روما - من المقرر أن يناشد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي مجلس النواب لإبقاء حكومته على قيد الحياة بعد أن أثار حزب ماتيو رينزي إيطاليا فيفا (IV) أزمة بسحب دعمه الأسبوع الماضي لحكومة الائتلاف.



يواجه رئيس الوزراء أول تصويتين على الثقة ، مع اختبار أكثر صرامة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إذا نجا كونتي في مجلس النواب اليوم .



ومن المقرر أن يناشد نواب ما يسمى بـ "البناء" من خارج الائتلاف الحاكم للتصويت للحكومة ومنع انهيارها في منتصف جائحة COVID-10.



رفض الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم ، حركة الخمس نجوم (M5S) والحزب الديمقراطي من يسار الوسط (PD) ، فكرة إصلاح الأمور مع رئيس الوزراء السابق رينزي.



دعت معارضة يمين الوسط إلى انتخابات مبكرة ، بحجة أنه حتى لو نجت الحكومة من تصويت الثقة ، فهي أضعف من أن تحكم البلاد .



(أنسامد).



