كوفيد-ايطاليا:ما من سبيل سوى الوحدة

(أنسامد) - ROMA, 13 GEN - انسامد - 13 يناير - كانون الثاني - اعلن وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرنزا إن التعاون بين الحكومة والمناطق والبلديات سمح لنا بالمقاومة حتى عندما نتعرض لأعلى الأمواج ، لولا الجهود الموحدة من قبل المؤسسات ما كان ممكنا احتواء هذا العدو... لا توجد طريقة أخرى غير الوحدة لمواجهة هذه الحالة الطارئة الأكبر منذ الحرب.



واضاف انه لهذا السبب أتوجه إلى الأغلبية والمعارضة لابعاد حياة المواطنين بعيدا عن الصراعات السياسية واشار الي انه في الأشهر المقبلة ، سيكون كل شيء معقدًا بشكل رهيب ، لذلك دعونا نحافظ على صحة الإيطاليين بعيدًا عن المعركة السياسية ، سيكون من الخطأ الذي لا يغتفر الإبطاء على بعد أمتار قليلة من خط النهاية ، في المرحلة الأخيرة. (ANSA).



