خطة التعافي الاقتصادي:اجتماع مجلس الوزراء الايطالي اليوم

انسامد - 12 يناير - كانون الثاني - تم إرسال المسودة الجديدة لخطة التعافي الايطالي للتو إلى جميع الوزراء ، وفقًا للالتزامات التي تم التعهد بها في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء ، والتي أعيد صياغتها بعد المواجهة مع قوى الأغلبية على أساس الملاحظات الهامة المختلفة التي قدمها هؤلاء.



لذلك من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 12 يناير في الساعة 21:30.



ارتفع مشروع خطة التعافي الذي أرسل إلى الوزراء في ضوء الفحص في آلية التنمية النظيفة إلى 171 صفحة. تنقسم خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود ، كما هو مذكور في النص ، "إلى 6 مهام ، والتي بدورها تجمع 16 مكونًا وظيفيًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المحددة في استراتيجية الحكومة. وتبلغ الموارد المتوقعة في الخطة لإعادة الإطلاق والمرونة 222 مليارًا منها 144.2 للتدخلات الجديدة. لكن الرقم الموضح في أسفل جداول الموارد يصل إلى 310 مليارات مع الأخذ في الاعتبار تخطيط الميزانية لفترةالخمس سنوات القادمة من 2021-26.



