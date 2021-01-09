دي مايو:حكومة كونتي"ينبغي أن تمضي قدما"

أنسامد - 9 يتاير / كانون الثاني- أكد وزير الخارجية الايطالي، القيادي في حركة خمس نجوم، لويجي دي مايو على أن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي "ينبغي أن تمضي قدما"، معلنا عن العمل على وثيقة "عهد" تتوافق بشأنها الاحزاب المنضوية تحت راية الائتلاف الحاكم، في اشارة الى حزب (ايطاليا حية) الذي يهدد بالانسحاب.



وكتب دي مايو الجمعة في منشور على صفحته الرسمية بمنصة (فيسبوك) "هذه الحكومة يجب أن تمضي قدما، فلا يمكن للدولة أن تخاطر بالوقوع في حالة من الجمود". وقال "أننا نعمل جميعا على وثيقة عهد حكومي أكثر وضوحًا تعطي اليقين لكل القوى السياسية للائتلاف بشأن القضايا التي تهمها، وينبغي احترامها ودعمها مع بقاء جوزيبي كونتي" رئيسا للوزراء.



وأضاف دي مايو "إذا كان علينا أن نناقش شيئا ما، فليس حول المناصب بل القضايا. وإذا كان التوجه هو تحديد مسار يؤدي إلى مزيد من الكفاءة والى صلابة الاغلبية الحاكمة فهذا موضع ترحيب".



ونوه دي مايو بأن "حركة خمس نجوم هي القوة الأولى في البرلمان ويجب أن تثبت ذلك اكثر من خلال طرح ميثاق عهد جديد لإيطاليا على شركائنا (في الائتلاف) يتضمن أيضًا إصلاحات دستورية وأدوات جديدة لدعم العائلات والشركات والعمالة، وخاصة أصحاب الأعمال الحرة، الذين تلقوا الضربة الأكبر جراء الأزمة" الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.



