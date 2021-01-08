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كونتي يستقبل السراج بمقر الحكومة في روما
    أنسامد - 8 يناير/ كانون الثاني - استقبل رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي / اليوم / الجمعة بمقر الحكومة في العاصمة روما، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، بحضور وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

    وكتب جوزيبي كونتي في صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : "لقاء بناء" مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي السراج. وجدد كونتي التأكيد على أهمية المضي قدما في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

    كما أعرب كونتي عن "الدعم الإيطالي الكامل للحوار بين الليبيين من أجل انتقال مؤسسي منظم لصالح الشعب الليبي".

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