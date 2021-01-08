المفوضية الأوروبية : تقدم جيد مع إيطاليا بشأن صندوق التعافي

أنسامد - 8 يناير/ كانون الثاني - صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم / الجمعة / أن المحادثات مع روما حول كيفية استخدام إيطاليا للأموال التي ستحصل عليها من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تسير بشكل جيد.



وقالت أورسولا فون دير لاين: هناك مفاوضات جيدة للغاية تجري مع إيطاليا، كما هو الحال مع جميع الحكومات الأخرى، مضيفة : ولكن ، على وجه التحديد، كان هناك تقدم جيد.



تقوم حكومة رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بوضع اللمسات الأخيرة على خطة التعافي الخاصة بها حول كيفية استخدام 208 مليار يورو التي ستحصل عليها إيطاليا من الاتحاد الأوروبي في شكل منح وقروض منخفضة الفائدة.



