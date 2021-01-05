ايطاليا:الحكومة تستعد لفرض قيود ما بعد العطلة

انسامد - 5 يناير - كانون الثاني - من المقرر أن تجتمع الحكومة
الايطالية تحت رئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي للموافقة على
القيود المتعلقة بفيروس كورونا والتي ستكون سارية اعتبارًا من يوم
الخميس ، عندما ينقضي نظام الإجراءات الحالي.
كانت إيطاليا بأكملها "منطقة حمراء" في معظم عطلات الكريسماس ورأس
السنة الجديدة ، مما يعني ، من بين أمور أخرى ، إغلاق المتاجر غير
الأساسية وأن الحانات والمطاعم لا يمكنها سوى تقديم خدمات الوجبات
السريعة.
و يظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كان سيتم إعادة فتح المدارس
الثانوية في إيطاليا كما هو مخطط في 7 يناير لكن المستويات
المرتفعة للعدوى دفعت بعض الخبراء والمدرسين إلى القول بأنه يجب
تأجيل عودة طلاب المدارس الثانوية إلى المدرسة.