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ايطاليا:الحكومة تستعد لفرض قيود ما بعد العطلة
    انسامد - 5 يناير - كانون الثاني - من المقرر أن تجتمع الحكومة الايطالية تحت رئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي للموافقة على القيود المتعلقة بفيروس كورونا والتي ستكون سارية اعتبارًا من يوم الخميس ، عندما ينقضي نظام الإجراءات الحالي.

    كانت إيطاليا بأكملها "منطقة حمراء" في معظم عطلات الكريسماس ورأس السنة الجديدة ، مما يعني ، من بين أمور أخرى ، إغلاق المتاجر غير الأساسية وأن الحانات والمطاعم لا يمكنها سوى تقديم خدمات الوجبات السريعة.

    و يظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كان سيتم إعادة فتح المدارس الثانوية في إيطاليا كما هو مخطط في 7 يناير لكن المستويات المرتفعة للعدوى دفعت بعض الخبراء والمدرسين إلى القول بأنه يجب تأجيل عودة طلاب المدارس الثانوية إلى المدرسة.

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