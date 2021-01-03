Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
جونسون :مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا
    أنسامد - 3 يناير/ كانون الثاني - صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم / الأحد / أن مليون شخص في بريطانيا حصلوا على لقاح فيروس كورونا، أي أكثر من بقية دول أوروبا.

    وقال جونسون، اليوم الأحد، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) : لقد أعطينا اللقاح لمليون شخص، أي أكثر من بقية دول أوروبا مجتمعة.

    وشدد بوريس جونسون على أن ما يقرب من 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا ستكون متاحة في مراكز التطعيم اعتبارًا من الغد، مشيرا إلى أن "بضعة ملايين أخرى" من الجرعات من لقاح فايزر سوف يتم إعطاؤها للمرضى.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    شاطئ رينيلا..جزر إيولايان..احتفالات الميلاد في البحر

    ألبوم الصور