جونسون :مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا

أنسامد - 3 يناير/ كانون الثاني - صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم / الأحد / أن مليون شخص في بريطانيا حصلوا على لقاح فيروس كورونا، أي أكثر من بقية دول أوروبا.



وقال جونسون، اليوم الأحد، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) : لقد أعطينا اللقاح لمليون شخص، أي أكثر من بقية دول أوروبا مجتمعة.



وشدد بوريس جونسون على أن ما يقرب من 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد/أسترا زينيكا ستكون متاحة في مراكز التطعيم اعتبارًا من الغد، مشيرا إلى أن "بضعة ملايين أخرى" من الجرعات من لقاح فايزر سوف يتم إعطاؤها للمرضى.



