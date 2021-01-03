جونسون :مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا

أنسامد - 3 يناير/ كانون الثاني - صرح رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون اليوم / الأحد / أن مليون شخص في بريطانيا حصلوا على
لقاح فيروس كورونا، أي أكثر من بقية دول أوروبا.
وقال جونسون، اليوم الأحد، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) :
لقد أعطينا اللقاح لمليون شخص، أي أكثر من بقية دول أوروبا مجتمعة.
وشدد بوريس جونسون على أن ما يقرب من 530 ألف جرعة من لقاح
أكسفورد/أسترا زينيكا ستكون متاحة في مراكز التطعيم اعتبارًا من
الغد، مشيرا إلى أن "بضعة ملايين أخرى" من الجرعات من لقاح فايزر
سوف يتم إعطاؤها للمرضى.