دي مايو في كوسوفو: على الاتحاد الأوروبي شراء لقاحات للبلقان

أنسامد - 31 ديمسبر/ كانون أول - دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الاتحاد الأوروبي إلى شراء لقاحات كوفيد-19 لدول البلقان خلال زيارة لكوسوفو يوم أمس الأربعاء.



وقال دي مايو ، وهو يستقبل الكتيبة الإيطالية ، إن "إيطاليا لم تتجنب التحدي في هذا الوضع الصعب وقدمت مساهمتها في دعم سلطات كوسوفو في مكافحة فيروس كورونا بفضل قدرة جيش الأمة في المجال الطبي". بالطريقة نفسها التي نطلب من المفوضية الأوروبية الإسراع في اقتنائها لقاحات للمواطنين الإيطاليين ، أعتقد أنه من المهم والملح الآن أن تتخذ المفوضية مبادرة مخصصة بشكل خاص للحصول على جرعات إضافية من اللقاحات بشكل مباشر شعوب غرب البلقان ، الذين تعرضوا لضغوط شديدة بسبب الوباء.



كما أوضحت للمفوض ، فإن مبادرة من هذا القبيل من شأنها ، أولا وقبل كل شيء ، أن تجعل من الممكن ضمان تغطية اللقاحات الكافية وفي الوقت المناسب في بلدان غرب البلقان ، وهو ما يصب في مصلحة أوروبا وإيطاليا . وثانيا ، سيعطي شركاءنا في البلقان إشارة مهمة على حسن الجوار والتضامن الملموس ، بما يتفق مع دعمنا للمسار الأوروبي لتلك البلدان.



ثالثا ، سيمنع الفراغ ، من حيث عدم وجود مبادرة أوروبية ، تملؤه أطراف أخرى منافسة.



