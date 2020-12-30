ايطاليا-كورونا: 11212 حالة جديدة و 659 وفاة

انسامد - 30 ديسمبر - كانون الاول - اعلنت وزارة الصحة الايطالية عنظهور 11212 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، و 659 حالة وفاة جديدة.



و اشار بيان الوزارةالي ان عدد المسحات التي تم رفعها يبلغ 128.740 مقارنة بـ 68،681 مسحة اخذت يوم الاثنين.



ويقول البيان ان أحدث نسبة إيجابية المسحات وصلت الي 8.7٪ اقل من 12.5٪ يوم الإثنين و 14.4٪ يوم الأحد.



