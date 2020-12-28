طقس سيئ شمال ايطاليا مع تساقط الثلوج

انسامد - 28 ديسمبر - كانون الاول - تساقطت الثلوج في جميع أنحاء شمال إيطاليا مع ما يترتب على ذلك من صعوبات مرورية في ميلان ولومباردي وحتى البندقية اصبحت مطلية باللون الأبيض.



تسبب تساقط الثلوج في إزعاج شديد للطرق في منطقة بيدمونت السفلى في هذه الساعات.



تم الإبلاغ عن قوائم انتظار وحالات تباطؤ ، على وجه الخصوص ، على طريق ايه 26 في اتجاه العاصمة الليغورية ، عند التقاطع مع الطريق ايه 7. "جنوة وهي أهم ميناء في إيطاليا ، فهي تتحكم بنصف حركة المرور في البلاد.



كما تم حظر الشاحنات التي يزيد وزنها عن 7.5 طن والمتجهة إلى سافونا .



