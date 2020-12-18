ماتاريلا : الشعوب تتطلع إلى بداية جديدة العام القادم

أنسامد - 18 ديسمبر/ كانون الأول - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم / الجمعة / إن شعوب العالم تتطلع إلى بداية جديدة في عام 2021 بعد حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحكومات يجب أن تحاول تلبية هذه المطالب.



وأضاف ماتاريلا، خلال احتفالية مع أعضاء السلك الدبلوماسي بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة : يتطلع معظم البشر إلى أن يكونوا قادرين على تحقيق نقطة تحول في عام 2021. هذه رغبة يجب أن تكون جميع حكومات العالم قادرة على الالتفات إليها، وبالتالي إثراء شبكة التعاون الدولي.



وتابع : إن المعاناة المأساوية التي مررنا بها كشفت أن الوباء قد وحد مصير شعوب العالم، مما جعل الروابط والتوازنات التي تربط البشر جميعا أكثر وضوحا، مضيفا : آمل أن تتمكن قريبا بوادر الأمل التي تأتي عن اللقاحات من التغلب على الصعوبات الحالية.



