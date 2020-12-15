كونتي يجري مباحثات مع الاحزاب للتأكد من مستوي شعبيته

انسامد - 15 - ديسمبر - كانون الاول - بدأ رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي جولة من المحادثات في إطار عملية "التحقق" مما إذا كان لا يزال يحظى بدعم جميع الأطراف في الائتلاف الحاكم.



يأتي ذلك القرار بعد أن هدد رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الأسبوع الماضي بسحب السلطة التنفيذية من خلال سحب دعم حزب إيطاليا فيفا الذي ينتمي إليه.



هذا وقد التقي كونتي بممثلي الحزب الديمقراطي من يسار الوسط ثم اجري بعدها محادثات مع حركة 5 نجوم .



ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بالمجموعة اليسارية مساء اليوم دعا رينزي كونتي إلى التخلي عن فكرة تشكيل فريق عمل بشأن استخدام الأموال التي ستحصل عليها إيطاليا من صندوق التعافي الأوروبي ، بحجة وجود خطر تهميش البرلمان.



