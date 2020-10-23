ايطاليا ترحب بتوصل الليبيين لوقف دائم لاطلاق النار

أنسامد- 23 أكتوبر/ تشرين الأول - أعربت إيطاليا عن ترحيبها الحار بالتوقيع على اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار اليوم في جنيف بين ممثلي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تحت قيادة الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيان لها إن الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، مصحوبًا بتدابير أمنية مهمة، بدءًا من عودة الرحلات الجوية والبرية الداخلية في ليبيا وتنفيذ إجراءات بناء الثقة يعد تطورًا ذا أهمية حاسمة بالنسبة لاستقرار ليبيا.



وتابع البيان أن إيطاليا التي عملت دائمًا بتصميم من أجل تحقيق هذا الهدف، تشجع كافة الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بشكل ملموس، والاستمرار في إظهار هذا النهج الناضج بما يخدم المصالح العليا لليبيا.



وأعرب ايطاليا عن أملها في أن يتم الآن تسجيل المزيد من التطورات في الحوار السياسي الليبي-الليبي، مع عقد منتدى الحوار السياسي الليبي في الاسابيع القادمة، والذي سيكون خطوة حاسمة محتملة نحو حل سياسي للأزمة الليبية.



