البابا فرنسيس يدعم الصيادين المحتجزين في ليبيا

أنسامد- 18 أكتوبر/ تشرين الأول - أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم / الأحد / عن دعمه للصيادين الذين تم احتجازهم منذ أكثر من شهر في ليبيا، ولأسرهم، متمنيا الافراج عنهم قريبا والعودة لاسرهم.



وقال بعد صلاة الأحد من شرفته المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان : أود أن أتوجه بكلمة تشجيع ودعم للصيادين الذين تم إيقافهم منذ أكثر من شهر في ليبيا، ولأسرهم، مضيفا : نصلي بصمت من اجل الصيادين ومن أجل ليبيا.



من ناحية أخرى، أشار البابا فرنسيس إلى الإفراج مؤخرا عن المبشر المختطف في إفريقيا، قائلا: أشكر الله على الإفراج الذي طال انتظاره عن الأب بيير لويجي ماكالي الذي اختطف قبل عامين في النيجر، معربا عن سعادته لإطلاق سراح ثلاثة رهائن آخرين معه.



