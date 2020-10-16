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ماتاريلا: حان الوقت لاتخاذ خيارات حاسمة بشأن الحق في الغذاء
    أنسامد - 16 أكتوبر/ تشرين الأول - أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أهمية الالتزام الكامل بالتأكيد على أن الحق في الغذاء من بين حقوق الإنسان الأساسية.

    وقال ماتاريلا في رسالة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتّحدة (الفاو) : إننا نلتزم بالتحقيق الكامل للتعهدات بأن الحق في الغذاء من بين حقوق الإنسان الأساسية. في كل هذه السنوات، سمحت الإنتاجية الزراعية والنظم الغذائية وسلاسل التوزيع وبرامج التثقيف التغذوي باحراز تقدم كبير.

    وتابع : أفكارنا تتجه نحو ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين لا يزالون في أجزاء كثيرة من العالم يعانون من الجوع أو يواجهون خطر الوقوع في مأساة انعدام الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن تغير المناخ والصراعات وموجات الهجرة القسرية التي تلت ذلك بالاضافة إلى الوباء الحالي قد أدت لتفاقم الوضع.

    وأضاف الرئيس الإيطالي : هذا وقت الخيارات الحاسمة لكوكب الأرض بأسره، والالتزام العالمي الجاد القائم على أساس الاعتراف بقيمة النشاط الزراعي والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز واستدامة النظم الغذائية الزراعية لكل مجتمع من أجل ضمان نظام غذائي صحي وكاف.

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