كونتى: سنحاول تعزيز استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشان كورونا

أنسامد - 15 أكتوبر / تشرين الأول - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي
لدى وصوله إلى هناك يوم الخميس ، إن قادة الاتحاد الأوروبي
سيحاولون تعزيز استراتيجية الاتحاد بشأن COVID-19 في قمة في بروكسل
يومي الخميس والجمعة.
وتابع "فيما يتعلق بـ COVID-19 ، سنتبادل المعلومات ، وسنحاول
تعزيز الاستراتيجية ، وكذلك فيما يتعلق بمكافحة (الفيروس) على
مستوى الاستجابات الصحية."
واشار "سنتبادل تحديثات البحث العلمي وبالتالي اللقاحات وستكون
فرصة لتنسيق استجاباتنا بشكل أفضل ، مع احترام عمليات صنع القرار
الوطنية وأن تغير المناخ سيكون في قلب جدول أعمال مجموعة العشرين"