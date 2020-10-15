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كونتى: سنحاول تعزيز استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشان كورونا
    أنسامد - 15 أكتوبر / تشرين الأول - قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لدى وصوله إلى هناك يوم الخميس ، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيحاولون تعزيز استراتيجية الاتحاد بشأن COVID-19 في قمة في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

    وتابع "فيما يتعلق بـ COVID-19 ، سنتبادل المعلومات ، وسنحاول تعزيز الاستراتيجية ، وكذلك فيما يتعلق بمكافحة (الفيروس) على مستوى الاستجابات الصحية." واشار "سنتبادل تحديثات البحث العلمي وبالتالي اللقاحات وستكون فرصة لتنسيق استجاباتنا بشكل أفضل ، مع احترام عمليات صنع القرار الوطنية وأن تغير المناخ سيكون في قلب جدول أعمال مجموعة العشرين"
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