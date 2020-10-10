عودة اثنان من الرهائن المفرج عنهما في مالي إلى إيطاليا

أنسامد - 10 أكتوير / تشرين الأول - هبط الرهينتان الإيطاليتان ، الأب بيير لويجي ماكالي ونيكولا تشياشيو ، في مطار شيامبينو في روما يوم امس الجمعة بعد إطلاق سراحهما في مالي يوم الخميس.



وقد رحب بهم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير الخارجية لويجي دي مايو ، وتم نقلهما إلى مالي بعد أن اختطفهما متطرفون إسلاميون في النيجر.



تم اختطاف ماكالي ، وهو كاهن يعمل في أبرشيات كريما ، في سبتمبر 2018 أثناء قيامه بمهمة على بعد 150 كيلومترا من نيامي.



اختفى تشياشيو منذ عدة سنوات أثناء سفره في المنطقة.



أعلنت سلطات مالي إطلاق سراح الرهائن بعد تحرير حوالي 100 جهادي نهاية الأسبوع الماضي.



ومن المقرر أن يستجوب المدعون العامون الاثنين في وقت لاحق يوم الجمعة.



وقال دي مايو إن وزارته تعمل جاهدة لإعادة أشخاص آخرين في أوضاع مماثلة ، بما في ذلك مجموعة من الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا.



وقال الوزير عبر فيسبوك "مع ماكالي وتشياتشيو ، خلال أكثر من عام بقليل أطلقنا سراح أو أعدنا سبعة رهائن إيطاليين كانوا في أيدي إرهابيين أو منظمات إجرامية". واضاف "نواصل العمل ليل نهار وفي الوقت الحالي نركز جهودنا على مواطنينا في ليبي