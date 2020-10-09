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ارتفاع الانتاج الصناعي لايطاليا في اغسطس
    أنسامد- 9 أكتوبر/ تشرين الأول - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن الإنتاج الصناعي لايطاليا ارتفع في شهر أغسطس الماضي بنسبة 7.7% مقارنة بشهر يوليو بناءً على البيانات المعدلة موسمياً.

    ووفقا للبيانات المؤقتة التي نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، انخفض الانتاج الصناعي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي. وخلال الفترة بين يونيو واغسطس، ارتفع مستوى الإنتاج بنسبة 34.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

    وقال المعهد الوطني للإحصاء : يستمر الإنتاج الصناعي في النمو في أغسطس، مسجلاً رابع تغير دوري إيجابي ، بعد الانهيار الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

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