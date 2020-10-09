ارتفاع الانتاج الصناعي لايطاليا في اغسطس

أنسامد- 9 أكتوبر/ تشرين الأول - قال المعهد الوطني الإيطالي
للإحصاء (إستات) إن الإنتاج الصناعي لايطاليا ارتفع في شهر أغسطس
الماضي بنسبة 7.7% مقارنة بشهر يوليو بناءً على البيانات المعدلة
موسمياً.
ووفقا للبيانات المؤقتة التي نشرها المعهد الوطني الإيطالي
للإحصاء، انخفض الانتاج الصناعي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أغسطس من
العام الماضي. وخلال الفترة بين يونيو واغسطس، ارتفع مستوى الإنتاج
بنسبة 34.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وقال المعهد الوطني للإحصاء : يستمر الإنتاج الصناعي في النمو في
أغسطس، مسجلاً رابع تغير دوري إيجابي ، بعد الانهيار الناجم عن
تفشي فيروس كورونا المستجد.