سبيرنزا:الحكومة قد تلزم الايطاليين بارتداء دائم للقناع

انسامد - 7 اكتوبر - تشرين الاول - قال وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانزا إن الحكومة يمكن أن تجعل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا في الاماكن المفتوحة ، في المناطق التي يمكن فيها الاقتراب من أشخاص آخرين ، وليس فقط في الأماكن العامة المغلقة ، حيث قدم مرسومًا جديدًا الي مجلس النواب يتضمن إجراءات لمكافحة فيروس كورونا .



لقد جعلت العديد من المناطق ، مثل لاتسيو ، والمنطقة المحيطة بروما ، وكامبانيا ، أقنعة الوجه إلزامية بالفعل في الاماكن المفتوحة بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.



وقال سبيرانزا: "في المرسوم ، نفكر في تمديد الالتزام بارتداء أقنعة الوجه إلى المساحات المفتوحة" ، مضيفًا أن هذا سيأخذ في الاعتبار "كل موقف يوجد فيه خطر اجتماع الأشخاص الذين لا يعيشون معًا".



تنص مسودة المرسوم على وجوب حمل قناع الوجه في جميع الأوقات خارج المنزل وقد يكون ارتداؤه إلزاميًا.



وتابع سبيرانزا: "ترجع هذه الاجراءات الي القفزة الكبيرة في عدد الحالات الموجبة خلال شهرين حيث "يوجد 3487 شخصًا في المستشفى (مصابين بكوفيد -19) ولدينا 323 شخصًا في العناية المركزة.



أفاد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن إيطاليا بها 45 إصابة لكل 100 ألف نسمة في فترة أسبوعين