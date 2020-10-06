مايو: يجدد دعم بلاده للحل السياسي الشامل للأزمة الليبية

انسامد - 6 اكتوبر - تشرين الاول - جدد وزير الخارجية الايطالي،" لويجي دي مايو " دعم بلاده الكامل للحل السياسي الشامل للأزمة الليبية من خلال الحوار السياسي الليبي-الليبي، في إطار العمل المركزي للأمم المتحدة"، مشددا على "أهمية الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين" الخاص بالازمة الليبية والذي التئم في بداية العام الحالي. وأعرب مسؤول الدبلوماسية الايطالية في مداخلته أمام جتماع وزاري مغلق رفيع المستوى رأسته الأمم المتحدة وألمانيا متابعة لمؤتمر برلين، عن "الأمل في أن يتم تعزيز التقدم المؤسسي والسياسي الذي تم إحرازه في محادثات مونترو في سويسرا وتلك الجارية في بوزنيقة بالمغرب في الاجتماع المقبل لمنتدى الحوار السياسي الليبي". كما شدد دي مايو على الحاجة إلى "وقف كامل للتدخل الخارجي في النزاع وللدعم العسكري للأطراف الليبية" . وكان الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد شدد خلال مداخلته، على "ضرورة أن تتحمل الأطراف الليبية مسؤولياتها، وأن تضع الجهات الخارجية ذات النفوذ السلام في المقام الأول"، مناديا بـ"التشجيع والدعم بالأفعال لجهود السلام الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة"، حسبما نقل عنه المكتب الاعلامي الاممي. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر برلين، وكبار ممثلي المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والدول المجاورة لليبيا وهي الجزائر، السودان، تونس، تشاد والنيجر بالإضافة إلى المغرب وجنوب أفريقيا.



