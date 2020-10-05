ايطاليا:تشاورالحكومة مع البرلمان لتمديد الطوارئ حتي 31 يناير

انسامد - 5 اكتوبر - تشرين الاول - قال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحفي بعد قمة الاتحاد الأوروبي إن تمديد حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا في إيطاليا حتى نهاية يناير ليس انتهاكًا لسلطات الحكومية.



وقال كونتي أيضًا إن الحكومة ستدرس ما إذا كان سيتم تمديد فرض ارتداءأقنعة الوجه في الهواء الطلق من لاتسيو إلى جميع أنحاء البلاد.



واعلن رئيس الوزراء عن بدء حملة للترويج لاستخدام تطبيق تعقب واجراء المسحات لتتبع مسار الفيروس .



وقال إن قادة الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن تجدد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان.



لكنه شدد على "اتخاذالبلاد الاحتياطات التي ستمكنها من التعامل مع هذه المرحلة.



وقال كونتي إن الحكومة ستتشاور مع البرلمان بشأن تمديد حالة الطوارئ حتى 31 يناير.



وبشأن التأخيرات المحتملة في صندوق التعافي الضخم التابع للاتحاد الأوروبي ، والذي من المقرر أن تحصل إيطاليا على الجزء الأكبر منه ، قال كونتي: "لا ينبغي لأحد أن يطالب بعدم التشكيك في الإرادة السياسية" لتفعيل الصندوق في الموعد المحدد ، لكن التأخير كان ممكنًا.



لكنه قال "لن أسمح بحدوث مثل هذه التأخيرات".



وقال كونتي أيضًا إن هناك تضامنًا مع اليونان وقبرص لكن الحوار مع تركيا يجب أن يستمر.



