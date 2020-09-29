كونتي يستقبل عائلات الصيادين المحتجزين في ليبيا

انسامد - 29 سبتمبر - ايلول - استقبل رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عائلات الصيادين الايطاليين المحتجزين من قرابة الشهر في ليبيا و هم من سكان مدينة مازارا ديل فاللو..



وقد حضر اللقاء وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو .



كان كونتي في طريقه لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام للصناعة في ايطالياعندما التقي المتظاهرين بالقرب من مجلس النواب الايطالي .



كان خفر السواحل الليبي قد صادر قاربي صيد علي متنهما 18 بحارة ايطاليين اول الشهر الجاري كما تم تحويلهم للنيابة ووجهت إليهم تهم التسلل إلى المياه الليبية والصيد فيها دون تصريح قانوني"..

