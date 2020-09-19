وزيرا دفاع إيطاليا وقطر يشاركان بإطلاق أول سفينة دورية بحرية

أنسامد - 19 سبتمير /أيلول - شارك وزيرا الدفاع الإيطالي والقطري في الإطلاق الفني لأول سفينة دورية بحرية (OPV) أنشأت بتكليف من قطر، من موقع عمل شركة "فينكانتييري" لبناء السفن بمقاطعة لومبارديا، بشمال إيطاليا.



وقال وزير الدفاع الإيطالي، لورينتزو غوريني، لدى لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، إن "هناك تعاونا قويا بين البلدين منذ عدة سنوات، وإن الإطلاق الفني للسفينة اليوم يثبت ذلك".



وأمل غويريني في أن تكون قطر راضية تماما على هذا المنتج الوطني الإيطالي المتميز من قبل شركة رائدة مثل "فينكانتييري"، موضحا أنه إلى جانب العامل الصناعي المهم لهذا الحدث، فهو "يعد خطوة أساسية في الشراكة الاستراتيجية بين قطر وإيطاليا"، والتي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة هائلة في العلاقات بين قواتنا المسلحة، مع تطوير أوجه تعاون مهمة في المجالين البري والجوي