البابا فرنسيس يدعو الحكومات للاستماع لصوت المحتجين

أنسامد - 13 سبتمبر/ أيلول - وجه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان اليوم / الاحد / نداء إلى حكومات العالم للاستماع إلى مطالب المحتجين من المواطنين.



وقال بعد صلاة الأحد من شرفته المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان : في الوقت الذي أحث فيه المتظاهرين على تقديم مطالبهم بطريقة سلمية دون الانزلاق في العدوان والعنف، فإنني أناشد كل من لديهم مسؤوليات عامة وحكومية أن يستمعوا إلى صوت مواطنيهم وأن يستجيبوا لتطلعاتهم العادلة، مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات المدنية.



وأعرب البابا فرنسيس عن "تضامنه" مع اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، مذكرا بالحرائق التي دمرت مخيم موريا "وتركت الآلاف بلا مأوى".



