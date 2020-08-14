ايطاليا ترحب بتطبيع العلاقات بين اسرائيل والامارات

أنسامد - 14 أغسطس /آب - رحبت وزارة الخارجية الايطالية اليوم / الجمعة / باتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، معربة عن أملها بأن تساهم هذه الخطوة المهمة في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وأشارت الخارجية الايطالية في بيان لها إلى أن القرار الإسرائيلي بتعليق ضم أجزاء من الضفة الغربية يشكل تطوراً إيجابياً نأمل أن يكون في صالح استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في إطار حل الدولتين العادل والمستدام.



وتابع البيان أن إيطاليا تواصل دعمها بقوة لحل الدولتين باعتباره البديل الوحيد لضمان السلام والازدهار في كل أنحاء المنطقة.



