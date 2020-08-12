كورونا: 6 حالة إيجابية في نقطة ساخنة للمهاجرين في بوزالو

انسامد - 12 اغسطس - اب - قال رئيس الصحة في صقلية ، روجيرو رازا إن 64 شخصًا أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نقطة بوزالو الساخنة للمهاجرين. كما انتقد رازا الحكومة المركزية ، قائلا إنها لا تفعل ما يكفي لمساعدة .. وقال في بيان "أبلغتني للتو هيئة الصحة المحلية أن 64 مهاجرا آخرين من الموجودين في نقطة بوزالو الساخنة مصابون بفيروس كورونا". "الكل في يوم واحد فقط!" آمل أن يكون من الممكن الآن معرفة سبب حديثنا منذ شهور عن الحاجة إلى بروتوكول صحي والاستخفاف الكبير (بالوضع) من قبل روما ". و اكد ان الارتفاع الأخير في عدد المهاجرين - تسببت فيه عمليات إنزال القوارب من شمال إفريقيا مما تسبب في خلق الكثير من الضغوط على المنشآت الإيطالية ، خاصة في ظل الحاجة إلى دخول الوافدين إلى الحجر الصحي بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا ، وقد تسببت حالات هروب مجموعات كبيرة من المهاجرين الخاضعين للحجر الصحي من المنشآت التي تستضيفهم في قلق واسع النطاق.



