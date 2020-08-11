Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
روسيا تعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم
    انسامد - 11 اغسطس - اب - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

    كانت روسيا قد فجرت مفاجأة كبرى بإعلان الانتهاء من التجارب على أول لقاح معتمد ضد فيروس كورونا، والموافقة عليه، وأوضحت أنه سيتم تسجيل اللقاح، الأربعاء.

    ومن جهته قال وزير الصحة الأمريكى، أليكس عازار، الاثنين، إن أي لقاح أو علاج تتوصل إليه الولايات المتحدة سيصبح متاحا أمام بقية العالم فور تلبية احتياجات بلاده، في حين تخطت الإصابات بالوباء حول العالم، حاجز 20 مليونا، وفق موقع «وورلدوميتر» المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    أكبر يخت فاخر في العالم- 76 متر- يرسو في كابري

    ألبوم الصور