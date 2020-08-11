روسيا تعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

انسامد - 11 اغسطس - اب - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.



كانت روسيا قد فجرت مفاجأة كبرى بإعلان الانتهاء من التجارب على أول لقاح معتمد ضد فيروس كورونا، والموافقة عليه، وأوضحت أنه سيتم تسجيل اللقاح، الأربعاء.



ومن جهته قال وزير الصحة الأمريكى، أليكس عازار، الاثنين، إن أي لقاح أو علاج تتوصل إليه الولايات المتحدة سيصبح متاحا أمام بقية العالم فور تلبية احتياجات بلاده، في حين تخطت الإصابات بالوباء حول العالم، حاجز 20 مليونا، وفق موقع «وورلدوميتر» المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.



