فيروس كورونا:190 حالة جديدة في إيطاليا

انسامد - 5 اغسطس - اب - اعلنت وزارة الصحة اليوم أن إيطاليا سجلت 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وهذا ارتفاع جديد في اعداد المصابين بالفيروس بزيادة عن 159 حالة جديدة سجلت يوم الاثنين الماضي.



و تم تسجيل ثلاث مناطق ليس لديها حالات جديدة - فال داوستا و موليز وبازيليكاتا.



وقالت الوزارة هناك إن خمسة من المصابين بـ (كوفيد 19) لقوا حتفهم في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، نزولا من 12 يوم الاثنين.



يبلغ عدد وفيات الفيروس التاجي في إيطاليا حتي الآن 35171.



ويصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة هنا ، بما في ذلك المتوفين والمتعافين والموجبة حاليا ، هو 248.419