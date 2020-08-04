كونتي يعد بسياسة صارمة بشأن المهاجرين

انسامد - 4 اغسطس - اب - وعد رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بأن حكومته ستتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة الغير شرعية تزايد اعداد طالبي اللجوء القادمين من شمال أفريقيا.



وقد أدى ارتفاع عدد عمليات إنزال زوارق المهاجرين إلى تعرض المنشآت للضغط ، لا سيما في ضوء الحاجة إلى عرض القادمين علي اقسام الحجر الصحي بسبب حالة طوارئ الخاصة بفيروس كورونا .



وقد تسببت عدة حالات لمجموعات كبيرة من المهاجرين الخاضعين للحجر الصحي في الهروب من المرافق التي تستضيفهم بقلق واسع النطاق.



وقال كونتي خلال زيارة إلى سيرينيولا في بوليا "لا يمكنك دخول إيطاليا بهذه الطريقة ، خاصة في هذه المرحلة الحادة (من طوارئ COVID-19)".. و اضاف "لا يمكننا السماح بتعريض المجتمع الدولي لمخاطر إضافية لا يمكن السيطرة عليها.



