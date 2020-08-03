ماتاريلا يطالب باستمرارالاجراءات الاحترازية

انسامد - 3 اغسطس - اب - قال الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا ان ممارسة الحرية الشخصية لا تتضمن الحق في إصابة الآخرين بالمرض ..وقال "يجب على المرء ألا يخلط بين الحرية والحق في جعل الآخرين مرضى".



و في حديثه بمناسبة بدء العطلة الصيفية للبرلمان الايطالي اشار الرئيس سيرجيو ماتاريلا الي ان الآلاف من الإيطاليين قد لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا وحذر من خفض الاجراءات الاحترازية المفروض اتباعها لمواجهة انتشار الفيروس .



كما قام الرئيس بالتذكير أنه "قبل أربعة أشهر مات أكثر من 800 من مواطنينا في يوم واحد فقط" بسبب الفيروس.. و اكد "إن تعلم التعايش مع الفيروس لا يعني التصرف كما لو لم يعد موجودًا".



وقال إنه من الضروري الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس ، مثل التباعد الاجتماعي ، واستخدام أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة والغسيل المتكرر لليدين.



وشكر الرئيس الدول التي ساعدت إيطاليا في ذروة طوارئ الفيروس ..



كما دعا إلى استخدام مليارات من اليورو لتي منحها صندوق الاتحاد الاوروبي لإيطاليا للتعافي بحكمة من الاثار الاقتصادية للفيروس.



